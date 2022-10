Champions League: Polizei in Salzburg hat keine Angst vor Zagreb-Fans

Vor rund zwei Wochen haben 20.000 Fans der kroatischen Nationalmannschaft das Gastspiel ihrer Mannschaft in Wien in ein Heimspiel verwandelt. Die Befürchtung, dass am Mittwoch in Salzburg ebenfalls viele Tausend Anhänger von Dinamo Zagreb im Stadion sein werden, ist unbegründet. Dem kroatischen Meister stehen nur 1500 Karten zu und auch über Umwege dürften nicht viele Auswärtsfans zu Tickets gekommen sein. "Zagreb hat das Kartenkontingent ausgeschöpft, wir gehen nicht davon aus, dass mehr Auswärtsfans im Stadion sein werden", erklärte am Mittwoch ...