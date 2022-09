Chelsea kommt wohl zu früh: Kein Risiko bei Salzburgs Abwehrduo

Bei Red Bull Salzburg lässt man nichts unversucht, um die angeschlagenen Stammspieler Maximilian Wöber (Adduktoren), Oumar Solet (Oberschenkel) und Luka Sučić (Leiste) für das Champions-League-Gastspiel bei Chelsea fit zu bekommen. Allerdings wird man dieses Trio an der Stamford Bridge nicht um jeden Preis in die Waagschale werfen. Bullen-Trainer Matthias Jaissle weiß, dass die Saison noch lang ist, und will daher Vorsicht walten lassen, insbesondere bei seinem Parade-Abwehrduo Wöber und Solet.

Am besten sah es am Montag noch bei ...