Cupfight fällt wegen Auftritts bei der Gala aus

Bullenstall SN

Während seine Kollegen in Lustenau um den Einzug in das Viertelfinale des ÖFB-Cups kämpfen, steht Salzburgs Youngster Hannes Wolf heute, Mittwoch, zur gleichen Zeit im Scheinwerferlicht bei der österreichischen Sporthilfe-Gala in der Marx-Halle in Wien. Dort werden Österreichs Sportler des Jahres gekürt. Wolf, der für die nächsten internationalen Einsätze der Bullen im Cup geschont wird, kann sich schon einmal darauf vorbereiten, wie er seine Dankesworte auf der Bühne gestaltet. Denn Red Bull Salzburg besitzt die besten Chancen, zur Mannschaft des Jahres gewählt zu werden. Es wäre schon eine große Überraschung, könnte Geschäftsführer Stephan Reiter nicht über die nächste Auszeichnung seiner Bullen jubeln.

Zum zweiten Mal in der Geschichte würde ein Salzburger Team von den heimischen Sportjournalisten auf Platz eins gesetzt werden. 1994 war dies der legendären Austria-Truppe um Salzburgs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger, Frankfurt-Trainer Adi Hütter,Leo Lainer,Franz Aigner,Wolfgang Feiersinger und Torhüterlegende Otto Konrad gelungen. Die hatten damals das Finale im UEFA-Cup gegen Inter Mailand erreicht. Und waren in zwei unvergesslichen Finalspielen mit viel Pech unterlegen. Nicht auszuschließen, dass ihre Nachfolger um Kapitän Andreas Ulmer und Torjäger Munas Dabbur in dieser Saison mit dem Einzug in das Finale der Europa League diesen einzigartigen Erfolg einstellen.