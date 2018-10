Der "heilige Rasen" hat ausgedient

Die eben noch funkelnde Red-Bull-Arena ist seit Freitag eine Baustelle.

Die Jubel über den 3:1-Heimsieg gegen Celtic Glasgow war gerade verhallt, da fuhren in der Red-Bull-Arena auch schon die Bagger auf. Seit Freitagfrüh gleicht das Bullen-Stadion einer Großbaustelle. Der Rasen hat ausgedient und muss getauscht werden - und das in Rekordzeit. Denn schon in zwei Wochen steht das nächste Heimspiel auf dem Programm, am 20. Oktober gastiert Wacker Innsbruck im Westderby bei den Salzburgern. Der im Dezember 2016 verlegte Rasen hat seine Schuldigkeit getan. Auf ihm blieb Red Bull Salzburg ohne Niederlage, weshalb einige Vereinsmitarbeiter den Baggern zuvor gekommen sind, um sich einen "heiligen Rasenziegel" zu sichern.

Tatsächlich haben die Bullen 49 Heimspiele in Serie nicht verloren - wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Diese Serie soll auf dem neuen Fußballplatz, der aufgrund von Kunststoffanteilen im Untergrund strapazierfähiger ist, freilich fortgesetzt werden. Importiert werden die fertigen Rasenrollen übrigens aus Norddeutschland. Dort gibt es Bauern, die sich auf das Züchten von Fußballrasen spezialisiert haben.