Der Meister feiert stilecht vor dem Schloss

Der Meistertitel ist seit zwei Wochen eingetütet, jetzt ist es an der Zeit, die erfolgreiche Saison auch gebührend zu feiern. Red Bull Salzburg erhält am Sonntag im Anschluss an das Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Mattersburg aus den Händen von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer auf dem Rasen der Bullen-Arena den goldenen Meisterteller. Im Anschluss daran wird vor dem altehrwürdigen Schloss Kleßheim weitergefeiert. Bei der Meisterparty erwartet die Besucher von 19 bis 22 Uhr ein buntes Programm mit einem großen Musik-Feuerwerk, einem Audi-Convoi mit allen Meisterkickern, dem Red-Bull-Skydive-Team, DJ Darius X Finlay & DJ Danny Twice sowie dem Ausschank des Stiegl-Bierbarometers, das mit jedem Heimspiel-Tor gestiegen ist.

Einigen Red-Bull-Profis wurde schon vor den offiziellen Meisterfeierlichkeiten eine große Ehre zuteil: Xaver Schlager und Valon Berisha stehen ebenso wie Austria-Wien-Kapitän Raphael Holzhauser zur Wahl für den Bundesliga-Spieler der Saison. Die Sieger werden bei der 22. Bruno-Gala im Wiener Volkstheater bekanntgegeben. Bei den Trainern matcht sich Salzburgs Meistermacher Marco Rose mit Karl Daxbacher (Wacker Innsbruck) und Christian Ilzer (TSV Hartberg). Erstmals nominiert wurde die "Bruno11", ein imaginäres Topteam, gewählt von den 20 Spielervertretern der österreichischen Proficlubs.



Bruno11: Jörg Siebenhandl (Sturm); Lucas Galvao (Rapid), Duje Caleta-Car (Salzburg), Dario Maresic (Sturm); Stefan Lainer (Salzburg), Peter Zulj (Sturm), Valon Berisha (Salzburg), Andreas Ulmer (Salzburg); Deni Alar (Sturm), Smail Prevljak (Mattersburg), Munas Dabbur (Salzburg).