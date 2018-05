Der Neue: Junuzovic stellt sich in Salzburg vor

Noch bevor die Transferzeit richtig begonnen hat, hat Red Bull Salzburg schon einen Transfercoup gelandet: Zlatko Junuzovic unterschrieb beim Serienmeister der österreichischen Bundesliga, wie berichtet, einen Dreijahresvertrag. Der 30-jährige Mittelfeldmann war zuletzt sechseinhalb Jahre bei Werder Bremen engagiert, nach 198 Pflichtspielen (22 Tore, 54 Assists) verabschiedete sich Junuzovic von Werder, um ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Mit Salzburg will Junuzovic Titel gewinnen. Welche Erwartungen er sonst noch mitbringt, verrät der 55-fache ÖFB-Teamspieler heute, Mittwoch, ausgewählten Medien bei seiner offiziellen Vorstellung in Salzburg. Junuzovic will die Gelegenheit auch nutzen, um zukünftige Teamkollegen und die Mitarbeiter des Vereins kennenzulernen. Das Gros der Bullen-Profis steht heute allerdings bei Leistungstests in Thalgau im Einsatz.

Für Stefan Lainer und Andreas Ulmer ist die Saison im Salzburg-Dress schon vorbei. Die beiden Teamspieler rücken bereits am Freitag ins ÖFB-Camp in Stans in Tirol ein und fehlen Meistertrainer Marco Rose damit am kommenden Sonntag in der letzten Bundesliga-Runde gegen Austria Wien. Xaver Schlager und Cican Stankovic, dritter und vierter ÖFB-Teamspieler im Bunde, kommen am Montag nach.

Einen Paukenschlag gab es indessen bei Ligakonkurrent Altach: Der Ländle-Club trennt sich nach dem Saisonende sich von Trainer Klaus Schmidt.