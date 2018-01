Die Bullen stehen vor dem Saisonstart auf vielen Bühnen

Pokerturnier im Casino, Testspiel gegen Anif, Fußball-Stammtisch in Bad Ischl: Die Profis von Red Bull Salzburg sind vor dem ersten Pflichtspiel 2018 viel beschäftigt.

Die "Mission Meistertitel" startet für Red Bull Salzburg am kommenden Samstag (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Admira. Doch die Bullen-Arena ist nicht die einzige Bühne, auf der Salzburgs Fußballprofis in diesen Tagen zu sehen sind. Heute, Dienstag (19 Uhr), bestreitet der Bundesliga-Titelverteidiger im Trainingszentrum in Taxham gegen Regionalliga-Tabellenführer USK Anif das letzte Testspiel vor dem Frühjahrsauftakt. Tags darauf beehren Neuzugang Andre Ramalho, Routinier Andreas Ulmer und Winfried Kogelnik, der pädagogische Leiter der Red-Bull-Nachwuchsakademie, den SN-Fußballstammtisch. Die fünfte Ausgabe findet am Mittwochabend erstmals außerhalb von Salzburgs Grenzen, nämlich in der HAK Bad Ischl statt. Und das aus gutem Grund: Die Schule mit dem Ausbildungsschwerpunkt Sport- und Eventmanagement bietet als Zusatzausbildung einen Fußball-Schwerpunkt an.

Vergangene Woche diente als Bühne nicht der grüne Rasen, sondern ein grüner Filztisch. Beim Passspiel-Pokerturnier im Casino Salzburg kämpften elf Teams, angeführt jeweils von einem Fußballprofis, um die Poker-Krone. Als Sieger gingen die "Salzburger Nachrichten" mit Teamchef Christoph Leitgeb hervor.

Ab sofort ist der Fokus aber ganz auf Fußball und den Ligastart am Samstag gerichtet. Marco Rose wollte sich in der traditionellen Trainerumfrage der "Austria Presse Agentur" über die Titelfavoriten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ("Es wird die Mannschaft Meister, die in der Rückrunde die stabilsten Leistungen abruft"), zwischen den Zeilen klang dennoch durch, was er sich für die Frühjahrssaison erwartet: "... aber wir bereiten uns so vor, dass hoffentlich wir diese Mannschaft sind".

Unterdessen wurde Red Bull Salzburg auch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtete am Montag den 18-jährigen Mittelfeldspieler Mohamed Camara, der von AS Real Bamako kommt. Camara ist nach Diadie Samassekou, Amadou Haidara und Sekou Koita der vierte Spieler aus Mali, der bei den Bullen unter Vertrag steht. Vorerst soll er wie Koita beim FC Liefering zum Einsatz kommen.