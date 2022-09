Duell der Superstürmer: Haaland von Šeško gestoppt

Spektakuläres Aufeinandertreffen des einstigen und des jetzigen Red-Bull-Superstürmers in der UEFA Nations League: Beim Duell Slowenien gegen Norwegen am Samstag in Laibach kam es zum Kräftemessen zwischen Benjamin Šeško und Erling Haaland. Beide erzielten einen Treffer, als 2:1-Sieger ging schließlich aber Šeško vom Platz. Haalands Tor in der 47. Minute - es war das sechste im fünften Nations-League-Spiel bzw. das 21. im 22. Länderspiel - sollte für Norwegen zu wenig sein. Denn für die Slowenen glich Andraž Šporar aus, ehe ...