Ein Sonderzug bringt die Fans nach Dortmund

Red Bull Salzburg stehen im BVB-Stadion knapp 3000 Karten zur Verfügung.

Das hat es zuletzt im glorreichen Jahr 1994 gegeben, als die Salzburger Austria mit Erfolgen gegen die Topteams Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC bis ins Finale des UEFA-Cups vordrang. In Sonderzügen begleiteten Tausende Fans ihre Mannschaft zu den Spielen nach Deutschland.

24 Jahre danach sorgt Red Bull Salzburg für eine ähnliche Fußballbegeisterung. Nicht nur das Rückspiel am 15. März wird mit 30.000 Zuschauern ausverkauft sein (das Interesse an VIP-Karten hat die Kapazität der Red-Bull-Arena um das Vierfache überschritten), auch das Auswärtsspiel am 8. März stößt auf großes Interesse. Zahlreiche Anhänger der Truppe von Trainer Marco Rose wollen im Signal-Iduna-Park Andreas Ulmer und Co. vor Ort unterstützen. Aufgrund des großen Fan-Interesses reagierte der Club bereits. Unter anderem wird es in einer Woche einen Sonderzug von Salzburg aus nach Dortmund geben, der rund 1000 Fans Platz bietet. Insgesamt stehen den Bullen im BVB-Stadion knapp 3000 Karten für den Gästesektor zur Verfügung. Auch nach diesen herrscht eine rege Nachfrage. Diese Begeisterung entfacht zu haben, darauf können Rose und sein Team schon jetzt stolz sein.