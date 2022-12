Ex-Bulle Oliver Kreuzer muss Testspiel gegen Red Bull Salzburg rechtfertigen

Dass Red Bull Salzburg und RB Leipzig bei gewissen Fußball-Enthusiasten keinen guten Stand haben, ist nicht neu. Doch was nun angesichts eines am 20. Jänner geplanten Testspiels im Trainingslager der Bullen vor sich geht, erreicht eine neue, sportlich auch durchaus bedenkliche Dimension: So hat sich Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des deutschen Zweitligisten Karlsruhe, in einer öffentlichen Stellungnahme vor den echauffierten KSC-Fans erklären müssen, warum man in Spanien gegen ein Red-Bull-Team spielt. Und er tat dies mit folgenden Worten: "Wir wissen, ...