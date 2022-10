Fanrekord: 3500 Salzburger pilgern zum "Champions-League-Finale" nach Mailand

Red Bull Salzburg erhält im finalen Champions- League-Gruppenspiel beim AC Milan große Fan-Unterstützung.

"Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien", soll Andreas Möller einst gesagt haben, als er 1992 von Eintracht Frankfurt in die Serie A wechselte. Inzwischen hat Möller dementiert, diesen Ausspruch jemals getätigt zu haben, ein geflügeltes Wort ist er dennoch geblieben. Außerdem passt er zu Salzburg. 28 Jahre nach dem UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand haben die Salzburger wieder ein Endspiel in Mailand.

Red Bull Salzburg gastiert am 2. November im sechsten und letzten Champions-League-Gruppenspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion beim AC Milan. "Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien", dachten sich auch die Bullen-Fans und buchten eifrig die Fanreise in die italienische Mode- und Fußballmetropole. 3500 Salzburger und damit so viele wie noch nie in der Ära Red Bull sind gegen Milan mit von der Partie. Den bisherigen Rekord markierten die 3000 reisefreudigen Bullen-Anhänger, die den Bundesliga-Serienmeister vor drei Jahren an die Anfield Road zum FC Liverpool begleitet hatten. Der Verein hat für die Fanreise nach Mailand kräftig die Werbetrommel gerührt und preislich äußerst attraktive Pakete geschnürt. Insgesamt stünde Red Bull Salzburg im Meazza-Stadion ein Kontingent von 4200 Karten zur Verfügung. Unerreicht bleibt der Allzeitrekord an Auswärtsfans: 1994 waren nicht weniger als 6000 Salzburger zum UEFA-Cup-Finale nach Mailand gepilgert. Damals wie heute lag die ganz große Fußball-Sensation in der Luft.

Oder mit dem legendären Andy Möller gesagt (und das hat er wirklich so gesagt): "Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl."