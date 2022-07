Führungsriege des Fußballmeisters verlängert bis 2026

Red Bull Salzburg hat Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Christoph Freund langfristig an den Verein gebunden.

Schon bald geht es auf dem Rasen wieder zur Sache, wenn am 15. Juli im ÖFB-Cup gegen Fügen das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 auf dem Programm steht und eine Woche später der Bundesliga-Auftakt gegen Austria Wien erfolgt. Aktuell herrscht vor allem in der Geschäftsstelle von Red Bull Salzburg emsiges Treiben. Da werden Verträge im Akkord verlängert. Die Unterschrift von Mittelfeld-Jungstar Nicolas Seiwald (verlängerte am Mittwoch bis 2026) war gerade trocken, da unterzeichneten auch Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Christoph Freund neue Arbeitspapiere beim österreichischen Fußballmeister. Harald Lürzer, Vorstandsvorsitzender des FC Red Bull Salzburg, betonte am Donnerstag: "Seit über fünf Jahren lenken Stephan Reiter und Christoph Freund die Geschicke unseres Clubs. Gemeinsam haben sie es geschafft, Salzburg zu einer Topadresse für die begehrtesten Talente zu machen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Verträge der beiden vorzeitig bis 2026 verlängern konnten."

Freund hob vor allem die Arbeit als Team hervor. "Als Salzburger in meiner Heimat in so einem Umfeld auf so hohem Level zu arbeiten macht enormen Spaß. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Weg, den wir seit etlichen Jahren gehen. Wir sind nicht nur auf dem Spielfeld eine Einheit, sondern auch auf allen anderen Ebenen im Club, was ein wichtiger Baustein für die Erfolge der letzten Jahre ist", sagte der Sportchef, ehe gleich die nächsten wichtigen Personalentscheidungen zu treffen waren. Mohamed Camara muss nach den gescheiterten Transfergesprächen mit Leeds United ab Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sein Abschied aus Salzburg in diesem Sommer ist aber wohl nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.