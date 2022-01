Jaissle blickt auch sorgenvoll nach München

Ob der Trainer von Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, mit seinem ihm zur Verfügung stehenden Kader am 8. Jänner 2022 das Training für die Frühjahrssaison aufnehmen kann, das wird sich zwei Tage zuvor am 6. Jänner entscheiden. Bis auf Mo Camara und Jérôme Onguéné, die mit ihren jeweiligen Nationalteams beim Afrika-Cup spielen, müssen die Bullen-Profis zuvor ihre Coronatests absolvieren. Und die können nach dem Urlaub böse Überraschungen bringen. Wie zum Beispiel beim Achtelfinalgegner von Karim Adeyemi und Co. in der ...