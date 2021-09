Jaissle weiß, was die Fans von Red Bull Salzburg gegen Rapid verlangen

Rechtzeitig vor den Topheimspielen am Sonntag gegen Rapid und in der Champions League am 29. September gegen den französischen Meister Lille wurde die neue schicke, hochmoderne, vergrößerte VIP-Lounge in der Red-Bull-Arena fertiggestellt. Die Baukosten betrugen rund 5,5 Millionen Euro. Das besondere Highlight ist eine Großbildleinwand, auf der die Bullen-Partien live zu sehen sind. "In einer Rekordbauzeit von vier Monaten können wir den VIP-Bereich als Teil unserer Qualitätsoffensive für unsere Fans nun etwas früher als gedacht eröffnen", sagte Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter.

...