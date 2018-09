Junuzovic warnt vor dem besten Kumpel

Michael Liendl ist beim WAC derzeit Dreh- und Angelpunkt.

Die hervorragende Tabellenplatzierung verdankt der Wolfsberger AC auch seinem Routinier. Die Verpflichtung des 32-jährigen Michael Liendl kann schon jetzt als Volltreffer bezeichnet werden. Liendl ist das Um und Auf im Spiel der Kärntner und er weiß auch, wo das Tor steht. Da ließ sich auch Salzburg-Trainer Marco Rose zu einem Lob hinreißen. Spielmacher Liendl sei bei Standardsituationen ebenso zu beachten wir durch seine Schusstechnik. Und auch der Routinier im Dress von Red Bull Salzburg, Zlatko Junuzovic, warnte vor den Qualitäten. Auch weil er Liendl bestens aus gemeinsamen Zeiten bei der Wiener Austria kennt. "Er ist ein sehr guter Freund von mir und spielt momentan in einer überragenden Form. Auf ihn müssen wir besonders aufpassen", sagte der 31-jährige Junuzovic, der vor seinem 200. Spiel in der Bundesliga steht. Das Jubiläum würde er schon gern mit einem Startelfeinsatz feiern. Aber in Salzburg denkt man auch schon an die zweite Runde in der Europa League am Donnerstag gegen Celtic Glasgow. Schon möglich, dass sich Rose seinen Routinier für die Partie am Donnerstag gegen die kampfstarken Schotten aufsparen wird.