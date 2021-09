Kapitän Andreas Ulmer gastiert in seiner Herzensstadt

Andreas Ulmer absolviert am Dienstag in Sevilla sein 502. Spiel im Trikot des FC Red Bull Salzburg und sein 13. auf der großen Champions-League-Bühne. Man möchte meinen, der Kapitän der Bullen hat im Fußball schon alles erlebt. Dennoch ist das Gastspiel in der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien, auch bekannt als "Wiege des Flamencos", für Ulmer etwas Besonderes. Sevilla ist seine Herzensstadt. Zahlreiche Urlaube hat der Linksverteidiger dort verbracht, als seine Frau Sarah ein Auslandsjahr in Sevilla absolvierte, um Spanisch zu lernen.

Für Nostalgie ist kein Platz, sobald die Champions-League-Gruppenphase angepfiffen wird. Salzburg muss beim vierfachen Europa-League-Sieger auf Sékou Koïta (Knie), Albert Vallci (Achillessehne) und höchstwahrscheinlich auch auf Zlatko Junuzovic (Fersenprellung) verzichten. 2008 gastierten die Bullen in der ersten UEFA-Cup-Runde übrigens schon einmal in Sevilla - damals noch ohne Ulmer. Endstand: 0:2.