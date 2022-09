Kapselverletzung: Dijon Kameri bleibt eine Operation erspart

Große Bühne für den Fußballmeister: Bei der 26. Bruno-Gala am Montagabend in Wien räumte Red Bull Salzburg in den Kategorien Trainer (Matthias Jaissle), Aufsteiger (Nicolas Seiwald) und Mannschaft der Saison ab. Letztere Trophäe nahm stellvertretend für den Seriensieger Kapitän Andreas Ulmer entgegen.

Schon im kommenden Jahr könnte Dijon Kameri die Bühne bei der Bruno-Gala gehören. Der 18-Jährige ist der Shootingstar schlechthin in Salzburg und wurde von den Bullen-Fans kürzlich auch zum Spieler des Monats August gewählt. Nun allerdings ...