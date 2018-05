Kein junges Blut aus Salzburg für die "Alte Dame"

Italiens Serienmeister Juventus Turin soll Interesse an einem der jüngsten im Bullen-Team haben.

Dass die erfolgreichen "Eurofighter" von Red Bull Salzburg auf dem Transfermarkt begehrt sind, überrascht nicht. So berichtet die französische Sporttageszeitung "L'Equipe", dass just der Kontrahent aus dem Europa-League-Halbfinale, Olympique Marseille, seine Fühler nach Mittelfeldtalent Amadou Haidara ausgestreckt habe. Die italienische Plattform "Calcio Mercato" bringt nun aber einen Bullen mit Serienmeister Juventus Turin in Verbindung, der erst jüngst gegen Austria Wien seine ersten paar Pflichtspielminuten unter Marco Rose absolvierte. Dominik Szoboszlai solle demnach der "Alten Dame" jugendliche Frische verleihen.

Der 17-jährige Offensivspieler, der zehn Saisontore für den FC Liefering erzielte, könnte in Turin wohl bestenfalls bei der B-Mannschaft Spielpraxis sammeln, wo auch der um drei Jahre ältere ÖFB-Nachwuchsteamspieler Arnel Jakupovic engagiert ist. In Österreich wird der Ungar hingegen kommende Saison in der Bundesliga und international spielen - deshalb sei ein Transfer nach Italien derzeit überhaupt kein Thema, heißt es von Red Bull Salzburg. Derzeit weilt Szobozslai beim ungarischen A-Nationalteam, das gegen Weißrussland und Australien spielt.

Fast doppelt so alt wie Szoboszlai ist Christoph Leitgeb. Der dienstälteste Spieler bei den Bullen, 2007 noch von Trainerlegende Giovanni Trapattoni verpflichtet, wird seinen Vertrag ein weiteres Mal verlängern. Mit der Unterschrift des 33-jährigen Dauerbrenners wird im Lauf der kommenden Tage gerechnet.