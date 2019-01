Lainer und die Lust auf ein heißes Fußballfrühjahr

Seit Montag rennt er wieder, dieses Laufwunder namens Stefan Lainer. Der 26-jährige Rechtsverteidiger von Red Bull Salzburg konnte den Trainingsstart des österreichischen Fußball-Serienmeisters nach einer vierwöchigen Winterpause kaum erwarten. "Es war ja genug Zeit zum Erholen. Gut, dass es endlich wieder losgeht", sagte Lainer, der mit seiner Freundin auf den Malediven urlaubte und Weihnachten im Kreis der Familie feierte. "Das war sehr gemütlich, eine schöne Zeit." Umso größer sei jetzt die Motivation, die Lust auf ein heißes Fußballfrühjahr ist trotz winterlicher Bedingungen im Trainingszentrum in Taxham "schon zu 100 Prozent da". "Ich freue mich auf Fußball, auf Siege und viele Punkte", meinte der 26-jährige Seekirchner, der mit den Bullen große Ziele verfolgt. "Kurz und knapp gesagt: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Auf uns wartet eine spannende Saison, in der wir den Fokus gleich auf drei Bewerbe legen dürfen."

Anzeige

Im Visier sind Meistertitel und Cupsieg, was angesichts von 14 Punkten Vorsprung nach 18 Bundesliga-Runden und dem Gegner im ÖFB-Cup-Viertelfinale (am 17. Februar auswärts gegen Wiener Neustadt) durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Und der Titel in der Europa League? "Schauen wir mal", sagte Lainer mit einem verschmitzten Lächeln. "Dafür ist auch Glück notwendig. Dass dir in gewissen Situationen etwas Spezielles gelingt oder ein Tor fällt, das ein Spiel dann in eine bestimmte Richtung lenkt." Die erste Hürde im Sechzehntelfinale am 14. (auswärts) und 22. Februar (heim) ist Belgiens Meister Brügge.

Verpflichtet wurde am Freitag mit dem 23-jährigen Albert Vallci noch ein universell einsetzbarer Defensivspieler von Bundesliga-Konkurrent Wacker Innsbruck.