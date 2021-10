Liga-Alltag erfordert von Jaissle ein gutes Händchen

Zehn Siege hat Matthias Jaissle in den ersten zehn Meisterschaftsspielen mit Red Bull Salzburg geholt. Der 33-jährige Deutsche ist der erste Trainer in der Bundesliga-Historie, dem dieses Kunststück gelungen ist. Um die Rekordserie auf elf zu erhöhen, braucht Jaissle am Samstag (17 Uhr) im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten SCR Altach ein besonders gutes Händchen bei der Aufstellung. Denn das Lazarett der Bullen hat sich in der Länderspielpause kaum gelichtet. Zlatko Junuzovic (Ferse), Sékou Koïta (Knie), Kamil Piątkowski (Knöchel), Oumar Solet (Knie) ...