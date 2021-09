Lob und Tadel für Adeyemi in Elfmeter-Debatte

Die großen fußballerischen Glanzlichter haben am Sonntag im Bundesliga-Klassiker zwischen Red Bull Salzburg und Rapid gefehlt, dafür hat es große Emotionen als Entschädigung gegeben - vor allem aufseiten der Verlierer. Bei Rapid war der Ärger über den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Markus Hameter nach minutenlangen VAR-Diskussionen auch noch lange nach dem Schlusspfiff nicht verflogen. Der gefoulte Karim Adeyemi verwandelte den Strafstoß selbst und leitete damit den 2:0-Heimsieg der Bullen ein. Am Ende setzte es die dritte Pflichtspielpleite in Folge für Vizemeister ...