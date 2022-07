Lucas Gourna-Douath: Camaras Nachfolger steht schon bereit

Mohamed Camara ist nach den gescheiterten Transfergesprächen zu Red Bull Salzburg zurückgekehrt und spult in Taxham derzeit sein Trainingsprogramm herunter, ob er in den Überlegungen von Meistercoach Matthias Jaissle noch einmal eine Rolle spielt, ist aber höchst ungewiss. Nach wie vor bemüht sich Camaras Management um einen Transfer, vorzugsweise nach England, und auch die Bullen sind an einem Verkauf des laut transfermarkt.at 27 Millionen Euro teuren Mittelfeldspielers interessiert. Denn mit Lucas Gourna-Douath steht der Nachfolger von Camara in Salzburg schon ...