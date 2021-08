Moralinjektion für "Danish Dynamite" Rasmus Kristensen

Der Rechtsverteidiger von Red Bull Salzburg wurde ins dänische A-Team einberufen und sprach danach von einem "Traum, der in Erfüllung geht".

Bullenstall

Rasmus Kristensen hat vor dem entscheidenden Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwochabend bei Bröndby IF eine Moralinjektion erhalten. Der 24-Jährige wurde für die kommenden WM-Qualifikationsspiele in der Österreich-Gruppe F in den Kader des dänischen Nationalteams berufen.

"Das ist ein Traum, der da für mich in Erfüllung gegangen ist - vor allem in der Periode, in der sich die dänische Nationalmannschaft gerade befindet", sagte Kristensen. Die Dänen haben bei der jüngsten EM-Endrunde das Halbfinale erreicht. Die WM-Quali-Gruppe mit Österreich führen sie nach drei Spielen mit dem Maximum von neun Punkten und einem Torverhältnis von 14:0 an. Die Gegner Anfang September lauten Schottland (1. September), Färöer (4. September) und Israel (7. September).

Kristensen ist langjähriger U21-Nationalspieler, im dänischen A-Team hat er trotz einer ersten Einberufung im Vorjahr aber noch nicht gespielt. "Das ist ein Geschenk für mich", erklärte der Rechtsverteidiger über die neuerliche Nominierung. Bereits vor einigen Wochen hatte er in einem Interview als "Hauptziel" seiner Karriere bezeichnet, mit Dänemark ein großes Turnier zu bestreiten. Kristensen ist in den vergangenen beiden Jahren bei den Bullen zu einem absoluten Führungsspieler gereift.

Vor dem Absprung aus Salzburg steht - wieder einmal - ein anderer Rechtsverteidiger. Darko Todorović soll vor einer Leihe zu Akhmat Grosny aus der russischen Premier Liga stehen, lediglich der Medizincheck sei noch ausständig. Das berichten mehrere bosnische Medien übereinstimmend. Der 15-fache Nationalspieler aus Bosnien und Herzegowina wechselte im Sommer 2018 von seinem Heimatverein Sloboda Tuzla zu Red Bull Salzburg, konnte sich bei den Bullen aber nie durchsetzen und war zuletzt an Hajduk Split verliehen. Lediglich 14 Pflichtspiele für den heimischen Serienmeister stehen zu Buche. In der laufenden Saison stand der 24-Jährige noch gar nicht im Match-Kader von Trainer Matthias Jaissle.