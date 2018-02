Ramalho macht es spannend bis zum Schluss

Ob der Abwehrchef von Red Bull Salzburg fit genug für einen Einsatz in Spanien ist, entscheidet sich erst am heutigen Matchtag.

Ein wenig angeschlagen wirkte Marco Rose noch, als er am Mittwoch kurz nach Mittag den Charterflieger des FC Red Bull Salzburg bestieg. Der Cheftrainer der Bullen hat seine Grippe auskuriert, verzichtete am Flughafen vorsichtshalber aber auf das Schütteln allzu vieler Hände. Die Ansteckungsgefahr ist generell unerbetener Begleiter der Salzburger auf dem Weg zum Sechzehntelfinal-Hinspiel an die spanische Nordküste nach San Sebastian. Die zuletzt erkrankten Hannes Wolf und Duje Caleta-Car sind gerade noch rechtzeitig fit geworden, haben diese Woche aber noch nicht trainiert. Über ein leichtes Kratzen im Hals klagte Stefan Lainer, das Abschlusstraining im Anoeta-Stadion konnte der Verteidiger dennoch beschwerdefrei durchziehen.

Die recht positive Stimmung im Bullen-Lager kann die Grippewelle im Club nicht trüben. Rose sprach von einer "schwierigen Aufgabe" gegen einen "ordentlichen Brocken mit hoher individueller Qualität", kündigte aber auch an: "Wir sehen durchaus Chancen für uns und wollen uns mit einem anständigen Ergebnis eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel kommende Woche schaffen." Was das Wunschresultat wäre, ließ Salzburgs Cheftrainer offen.

Wohl auch in dem Wissen, dass Real Sociedad in der Gruppenphase der Europa League die zweitmeisten Tore (nämlich 16) erzielt hat und bis Dezember eine Serie von zwölf Europacup-Heimsiegen (seit 1988/89!) hingelegt hatte. Erst Zenit St. Petersburg beendete diesen Lauf der Basken durch ein 3:1 im letzten Gruppenspiel.

Aber auch Salzburgs Bilanz ist bemerkenswert. Seit 15 Europacup-Spielen ist man nun schon ungeschlagen. Ob die Bullen daran anschließen können, wird auch von Andre Ramalhos Fitnesszustand abhängen. Der Abwehrchef laboriert an einer leichten Muskelverletzung im Oberschenkel, über seinen Einsatz will Rose erst kurz vor Spielbeginn entscheiden.