Real soll gegen das Rose-Team "rot" sehen

er wie Red Bull Salzburg seit 16 Europapokalspielen ungeschlagen ist (9 Siege, 7 Unentschieden), der ist nicht überheblich, wenn er davon träumt, Real Sociedad eliminieren zu können.

W Seit einem 0:1 zu Hause gegen Nizza am dritten Spieltag der vergangenen UEFA Europa League am 20. Oktober 2016 hat die Truppe von Trainer Marco Rose international nicht mehr verloren. Großen Anteil daran hatte auch Andreas Ulmer. Der Routinier der roten Bullen weiß, wie heute aufzutreten ist, um weiter für Schlagzeilen zu sorgen. "Vor allem wollen wir das Spiel vor einer großen Kulisse einmal genießen. Ich erwarte einen heißen Kampf, in dem kleine Details den Ausschlag über Sieg und Niederlage ausmachen werden. Gegen eine Truppe wie Real Sociedad kann in jeder Sekunde etwas passieren", erklärte Ulmer, dem mit seinen Flankenläufen heute eine nicht unbedeutende Rolle zukommen wird. Es stimmt den Nationalspieler auch positiv, dass Real im Hinspiel nicht Chancen im Minutentakt erarbeiten konnte.

Ulmer würde sich auch ganz besonders darüber freuen, würden möglichst viele Fans der Aufforderung des Meisters folgen: Um das Salzburger Team im Kampf um den Aufstieg nicht nur stimmkräftig, sondern auch optisch bestmöglich zu unterstützen, ergeht nämlich ein Aufruf an alle Fans, heute in Rot (Jacken, Schals, Mützen etc.) in die Red-Bull-Arena zu kommen - ganz nach dem Motto: "Real sieht rot."