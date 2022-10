Red-Bull-Profi Maximilian Wöber muss sich in Salzburg neu erfinden

In seinem mittlerweile vierten Jahr bei Red Bull Salzburg ist Maximilian Wöber plötzlich mit einer für ihn neuen Thematik konfrontiert. War er als Abwehrchef bei den Bullen lang unumstritten, so hat der gelernte Innenverteidiger in dieser Saison seinen Stammplatz an den serbischen Neuzugang Strahinja Pavlović verloren. Coach Matthias Jaissle ("eine der härtesten Entscheidungen, die ich in meiner bisherigen Trainerkarriere treffen musste") hat Wöber deshalb kurzerhand zum Linksverteidiger umfunktioniert. Doch auf dieser Position musste sich der 24-Jährige in den Highlight-Spielen in ...