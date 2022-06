Red Bull Salzburg holt sich Toptalente aus Wien

Fußballmeister Red Bull Salzburg arbeitet in Zukunft mit der Vienna zusammen. Die besten Nachwuchskicker der Döblinger werden von den Bullen zu einer Sichtung eingeladen.

Den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der Wiener Traditionsclub, Vienna, in der vergangenen Saison geschafft. Die Wiener streben aber nach höheren Zielen, wollen in die Bundesliga. Dabei soll auch Österreichs Vorzeigeclub, Red Bull Salzburg, mithelfen. Die Vienna hat mit den Bullen daher eine Kooperation für den Nachwuchs geschlossen. Diese Zusammenarbeit soll den Blau-Gelben aus Döbling den Aufstieg in die Bundesliga spätestens im Jahr 2026 erleichtern.

Vienna-Vizepräsident Roland Schmid erklärte in der "Presse". "Wir haben mit Red Bull ...