Red Bull Salzburg ist für Roses Abgang gerüstet

Marco Rose besitzt bei Meister Salzburg noch einen Vertrag bis 2020. Aber seine Erfolge auf internationaler Ebene machen ihn interessant.

Schon vor Beginn der Saison stand Salzburg-Trainer Marco Rose auf der Wunschliste einiger deutscher Bundesligaclubs. Aber ohne Ausstiegsklausel in seinem damals noch laufenden Vertrag hatte die Clubführung von Red Bull Salzburg gute Karten, den Erfolgstrainer an einem Wechsel zu hindern. Mehr noch, die Bullen überzeugten Rose davon, den Vertrag noch einmal bis 2020 zu verlängern. Rose wollte in einem SN-Interview Vertragsdetails zwar nicht kommentieren, aber ohne eine Ausstiegsklausel sich in den Vertrag einbauen haben zu lassen, wird er nicht unterschrieben haben.

Die Frage ist nämlich nicht, ob Rose einmal den Sprung in eine der europäischen Topligen schafft, sondern wann ihm das gelingt. Der sensationelle Auftritt der Bullen zum Auftakt der Europa League mit dem Sieg bei RB Leipzig erhöhte seinen Stellenwert noch einmal. Und so titelte das Fachmagazin "kicker" in der Ausgabe am Donnerstag auf Seite eins "Rose: Heißer Kandidat in Hoffenheim". Trainer Julian Nagelsmann verlässt den Champions-League-Teilnehmer nämlich zu Saisonende Richtung Leipzig. Ende des Jahres soll klar sein, wer Nagelsmann als Chef nachfolgen wird. Auf der Liste der Hoffenheimer steht Rose weit oben. Hoffenheim ist mit Sicherheit eine gute Adresse und wäre ein großer Schritt in Roses Karriere. Aber auch für den Fall, dass Rose Salzburg mit Ende der Saison verlassen wird, sind die Bullen gerüstet. Denn LASK-Trainer Oliver Glasner, der zwei Jahre in Salzburg als Co-Trainer gearbeitet hat, ist mehr als ein ganz heißer Kandidat als Bullen-Coach.