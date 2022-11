Red Bull Salzburg: Meisterkicker sind zurück auf dem Trainingsplatz

Zwei Wochen nach Abschluss der Bundesliga-Herbstsaison hat Red Bull Salzburg das Training wieder aufgenommen. Seit Montag stehen Leistungstests auf dem Programm, am Mittwoch lädt Coach Matthias Jaissle in Taxham zum ersten Mannschaftstraining. Um sich die knapp drei Monate dauernde Winterpause - bedingt durch die Wüsten-WM in Katar - zu verkürzen, reisen die Meisterkicker am Sonntag zu einem Trainingslager nach Malta, wo unter anderem auch ein Testspiel gegen Inter Mailand (7. Dezember) auf dem Programm steht. Abgesehen von den vier Salzburger ...