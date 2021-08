Red Bull Salzburg zwischen Weltfußball und Provinz

Gerade noch schwelgten die Spieler von Red Bull Salzburg in süßen Champions-League-Träumen, die Gegenwart heißt aber Profertil-Arena in Hartberg: Am Samstag (17 Uhr) gastiert Österreichs Meister im Rahmen der fünften Bundesliga-Runde in der Steiermark. Für Trainer Matthias Jaissle kein Problem, die Rückbesinnung auf die heimische Liga betrachtet der Deutsche als "unproblematisch". "Natürlich freuen wir uns sehr, dass wir den Einzug in die Champions League geschafft haben. Aber jetzt gilt unsere volle Konzentration der Bundesliga und unserem nächsten Spiel. Die Hartberger ...