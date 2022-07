Red Bull Salzburgs Rekordeinkauf Gourna-Douath: Aus der Pyro-Hölle nach Salzburg

Bullenstall SN

15 Millionen Euro, das entspricht in etwa den addierten Jahresbudgets der drei Clubs am Ende der Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga. Serienmeister Red Bull Salzburg leistet sich um diesen Betrag einen einzigen Spieler: Laut französischen Meldungen steht der Wechsel von Lucas Gourna-Douath (AS Saint-Étienne) nach Salzburg unmittelbar bevor. Es wäre der teuerste Einkauf der Bundesligageschichte.

Der 18-jährige französische Mittelfeldspieler mit zentralafrikanischen Wurzeln wäre der Nachfolger von Mohamed Camara. Der Wechsel des Maliers nach England hat sich verzögert, "Mo" rückte ...