Red-Bull-Sturmjuwel Adeyemi glänzte wie zu Saisonbeginn

Zwei Tore und ein Assist gelangen Karim Adeyemi am 23. Juli zum Start der Bundesliga-Herbstsaison beim 3:1 gegen Sturm Graz, drei Tore und ein Assist waren es am Samstag zum Jahresabschluss beim 5:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol. Dass der 19-jährige Stürmerstar von Red Bull Salzburg für seinen lupenreinen Hattrick gerade einmal 34 Minuten benötigte, zeigt den immensen Wert des Toptorjägers, der nach schwierigen Wochen und einer einmonatigen Torsperre wieder mit jener Abgezocktheit agierte, mit der er sich zu Saisonbeginn in die internationale Auslage spielte. Nach dem Sieg gegen Tirol nahm Adeyemi erstmals auch Stellung zu den Gerüchten, er hätte sich schon entschieden, im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund zu wechseln. "Es ist noch nichts fix", meinte Adeyemi nach seinem ersten Triplepack im Sky-Interview. "Ich bin mit dem Kopf hier in Salzburg und freue mich auf die Champions League mit Salzburg."

Nach Adeyemis Saisontoren Nummer 16, 17 und 18 gehen die Bullen in der Bundesliga nun mit komfortablen 14 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger WAC in die Winterpause. Die Meisterschaft ist quasi entschieden, wenngleich Trainer Matthias Jaissle das naturgemäß anders sieht. "Ich bleibe dabei: Es kommt noch die Punkteteilung, dann schaut es nicht mehr ganz so deutlich aus", sagte der Deutsche. "Es kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Wir hatten ja schon eine Phase, wo wir nicht permanent drei Punkte gemacht haben." Doch diesen weniger erfolgreichen Abschnitt hat man überwunden, nachdem von Mitte Oktober bis Ende November in der Liga einige Punkte liegen gelassen wurden und bei Austria Klagenfurt die erste Saisonniederlage (1:2) kam. Jaissle: "Gegen Sevilla ist uns ein großer Ballast abgefallen. Es war ein super Abschluss eines erfolgreichen Jahres."