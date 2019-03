Während RB Salzburg mit rekordverdächtigen Zahlen in die zweite Phase der Liga geht, setzt die Fußball-Abteilung von Red Bull international weiter auf Expansion.

Red Bull hat sein Fußball-Engagement in Brasilien ausgeweitet. Der Getränke-Konzern übernimmt den Zweitligisten CA Bragantino, um so den seit Jahren erfolglosen Aufstieg mit Red Bull Brasil in die erste Liga zu forcieren. "Wir glauben, dass wir gemeinsam durch Investitionen und ...