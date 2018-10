Rekorde auf und abseits des Fußballplatzes

Red Bull Salzburg erwartet am Donnerstag gegen Celtic Glasgow deutlich über 20.000 Zuschauer. 16.000 Karten wurden allein über Dreier-Abos verkauft.

Dass Red Bull Salzburg in der vergangenen Europa-League-Saison eine gewisse Fußball-Euphorie im Land entfacht hat, zeigt sich jetzt auch schwarz auf weiß bei den Zuschauerzahlen. In der Bundesliga liegt der bisherige Schnitt - begünstigt sicher auch durch das bereits absolvierte Heimspiel gegen Rapid - bei 10.466 Stadionbesuchern und damit deutlich über dem des vergangenen Jahres (7815). Und auch in der Europa League ist die Ticketnachfrage größer denn je zuvor. Im Vorverkauf wurden 16.000 Dreier-Abos für die Heimspiele gegen Celtic Glasgow, Rosenborg Trondheim und RB Leipzig abgesetzt - Rekord! Die bisherige Bestmarke waren 9000 Abos vor den Europa-League-Gruppenspielen gegen Manchester City, Juventus Turin und Lech Posen im Jahr 2010.

Generell ist Salzburg derzeit in Rekordlaune. So haben die Bullen als erstes Team überhaupt alle bisherigen neun Bundesliga-Partien gewonnen. Im Europacup ist Österreichs Serienmeister bereits seit 13 Heimspielen ungeschlagen. Diese stolze Serie würde Trainer Marco Rose gegen Celtic Glasgow gern fortsetzen. "Auch wenn Celtic längst nicht mehr auf Kick-and-rush setzt, steht uns ein körperlich sehr anspruchsvolles Spiel bevor. Aber klar wollen wir nach dem Sieg zum Auftakt gegen Leipzig nachlegen und unseren Erfolgslauf fortsetzen, solange es geht", meinte Rose. Mittelfeldmann Diadié Samassékou ergänzte: "Wir müssen wieder mit voller Wucht in die Zweikämpfe gehen, ansonsten wird es schwierig. Uns erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe."

Leicht angeschlagen sind derzeit noch Kapitän Andreas Ulmer (Sprunggelenk) und Amadou Haidara (Knie).