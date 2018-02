Rose gesund, aber Berishas Ausfall tut weh

Während ein eigener Sonderflug mit 150 Fans von Red Bull Salzburg ausgebucht ist, bleiben am Mittwoch im Teamflieger zum Auswärtsspiel gegen Real Sociedad Plätze frei.

Schmerzlich vermisst wird neben Christoph Leitgeb (Mittelhandbruch) vor allem Valon Berisha. Der Antreiber, in der bisherigen Europa-League-Saison einer der Aktivposten, muss wegen Muskelproblemen in der Hüfte für das Match am Donnerstag (19) passen. Fraglich sind auch noch André Ramalho (Oberschenkelprobleme) sowie die erkrankten Hannes Wolf und Duje Caleta-Car. Die Grippe hat außerdem Tormanntrainer Herbert Ilsanker und Sportchef Christoph Freund niedergestreckt. "Ilse" lässt sich in San Sebastian von Heinz Arzberger vertreten.

Marco Rose hat seine Grippe hingegen auskuriert und kann wieder auf der Bank sitzen. Der Trainer sagt: "Wir lassen uns von der Tabelle der spanischen Liga nicht blenden. Wir wissen, dass wir auf einen spielstarken Gegner treffen, der in einer der besten Ligen der Welt permanent gegen Topteams spielt."

Sorgen plagen aber auch sein Pendant auf der Trainerbank der Basken, Eusebio. Sein bester Torjäger, Willian José fällt fix aus. Noch fraglich ist Adnan Januzaj. Das einstige Supertalent von Manchester United ist zwar ein kosovarischer Landsmann von Valon Berisha, entschied sich aber, für sein Geburtsland Belgien zu spielen.