Rot & Silber: Der Fußballmeister präsentiert ein Sondertrikot

"Kleider machen Leute": Die Ende des 19. Jahrhunderts erzählte Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller kommt nie aus der Mode. Wie wichtig das äußere Erscheinungsbild ist, weiß im Fußball kaum ein Club besser als Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.

Überraschend präsentierten die Salzburger am Donnerstag ein neues Trikot, das im Heimspiel gegen Austria Lustenau (Samstag, 17 Uhr) seine Premiere feiert. Die neuen Kleider der Bullen leuchten in sattem Rot, die Beflockung ist silber. Es ist der bereits vierte Dress in dieser Saison, bis dato war das Team von Trainer Matthias Jaissle in Weiß (heim), Blau (auswärts) und Grau (Champions League) aufgelaufen. Erhältlich ist das Nike-Sondertrikot ab sofort im Fanshop zum Preis von 84,95 Euro (Kinder 69,95). Noch bis Ende der Saison 2023/2024 ist Red Bull Salzburg vertraglich an Ausstatter Nike gebunden, danach wechselt der Meister der vergangenen neun Jahre dem Vernehmen nach zu Puma.

Erstmals wird am Samstag auch Neuzugang Oscar Gloukh das Red-Bull-Sondertrikot überstreifen. Für den 18-jährigen Israeli ist seit Dienstag die Arbeitsbewilligung da.