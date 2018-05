Salzburger Freud und Leid: Ein Glückskind und ein Pechvogel

Fußballmeister Red Bull Salzburg gab am Dienstag die Verpflichtung eines Schweizer Abwehrtalents und den Langzeit-Ausfall von Patrick Farkas bekannt.

Innerhalb von zwei Stunden wechselte die Stimmungslage bei Red Bull Salzburg schlagartig. Herrschte am Dienstagvormittag noch ungeteilte Freude über die Verpflichtung des Innenverteidigers Jasper van der Werff, der vom FC St. Gallen um kolportierte 800.000 Euro zu den Bullen stößt, litt man zu Mittag mit dem schwer verletzten Patrick Farkas. Was für den Außenverteidiger am vergangenen Sonntag mit seinem ersten Bundesliga-Tor für Salzburg begann, endete mit einem Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie. Der 25-jährige Burgenländer musste beim 4:1-Erfolg über Rapid mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden, die MRI-Untersuchung hat nun die schlimmsten Befürchtungen wahrgemacht. Pechvogel Farkas wird kommende Woche operiert und fällt danach rund sechs Monate aus.

Das bringt den Meister im Transfer-Sommer unter Zugzwang: Denn hinter den beiden gesetzten Außenverteidigern Stefan Lainer und Andreas Ulmer verfügt Red Bull Salzburg somit über kein Backup mehr. Zwei Spieler haben die Bullen schon verpflichtet, allerdings für andere Positionen. Dem "Königstransfer" Zlatko Junuzovic (von Werder Bremen) ließ Salzburg am Dienstag die Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrtalents Van der Werff folgen. Der Doppelstaatsbürger (Schweiz, Niederlande) stammt aus dem Nachwuchs von St. Gallen und brachte es in der laufenden Saison auf acht Einsätze in der Super League. "Mit Jasper konnten wir einen talentierten und spielerisch starken Innenverteidiger zu uns holen. Jasper bringt viele Qualitäten für unser Spiel mit und hat großes Entwicklungspotenzial", sagte Sportdirektor Christoph Freund über den Transfer.

Auch Van der Werff, der einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, zeigte sich überglücklich und meinte überschwänglich: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich ein Teil eines wirklich tollen Klubs sein kann. Ich freue mich sehr auf den spielfreudigen und intensiven Fußball, der hier in Salzburg gespielt wird. Ich bin davon überzeugt, dass mein Spielstil und meine Stärken sehr gut zur Mannschaft passen."