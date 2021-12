Salzburgs Fahrplan durch den Winter

29 Pflichtspiele hat Fußball- Seriensieger Red Bull Salzburg in der Herbstsaison absolviert, dabei haben die Bullen-Profis nicht weniger als 69 (bewerbsübergreifende) Tore erzielt und sich damit den vierwöchigen Weihnachtsurlaub redlich verdient. Der Anpfiff zur Frühjahrssaison erfolgt am 7. und 8. Jänner mit den obligatorischen Leistungstests, am 9. Jänner steht das erste Mannschaftstraining in Taxham auf dem Programm. Mitte Jänner entfliehen die Salzburger für eine Woche dem Winter und schlagen ihre Trainingszelte in Marbella in Südspanien auf. "Es ist wichtig, dass ...