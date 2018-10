Salzburgs Torhüter in völlig konträren Rollen

Cican Stankovic weilt mit dem ÖFB-Team in Dänemark, Alexander Walke ist Stargast beim Fußball-Stammtisch der "Salzburger Nachrichten".

Sie sind beide Klassetorhüter, nur heute sind Cican Stankovic und Alexander Walke in zwei völlig konträren Rollen unterwegs. Während Stankovic, Salzburgs Nummer eins in der Bundesliga, im freundschaftlichen Länderspiel gegen Dänemark auf sein Debüt im österreichischen Nationalteam hofft, ist Walke, der Europacup-Keeper der Bullen, Stargast beim Fußball-Stammtisch des FC Red Bull Salzburg im Vereinsheim des USK Muhr und plaudert in lockerer Atmosphäre über Titel, Tränen und Triumphe. Präsentiert wird der Stammtisch ab 19 Uhr von den "Salzburger Nachrichten".

Neben Walke sind auch Stürmer Fredrik Gulbrandsen und Club-Physio David Selbach zu Gast im Lungau. Für die Bullen-Profis ist dies eine willkommene Abwechslung zum derzeit recht tristen Trainingsalltag. Aufgrund der Länderspielpause weilen gerade einmal sieben (!) Red-Bull-Spieler in Salzburg. Coach Marco Rose versuchte mit einer Runde Soccergolf in Siezenheim Abwechslung ins Training zu bringen. Walke und Co. matchten sich mit dem Betreuerstab, und auch Sportdirektor Christoph Freund kickte mit. Der Gewinner: Abwehrspieler André Ramalho, der als Sieger die Rechnung bezahlen durfte.

Ab morgen, Mittwoch, kehren die 17 Salzburger Nationalteamspieler aus aller Herren Länder zurück ins Mannschaftstraining. Dann beginnt auch die geordnete Matchvorbereitung auf das Westderby gegen Wacker Innsbruck.