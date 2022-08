Schnell, schneller, Fernando dos Santos Pedro

Salzburgs neuer Stürmerstar beeindruckt mit Tempofußball und Torgefahr. Der 23-jährige Brasilianer hält nach fünf Ligaspielen bei drei Treffern und zwei Vorlagen.

Allein der Name ist schon spektakulär: Fernando dos Santos Pedro heißt Salzburgs neue Nummer elf mit vollem Namen. Noch spektakulärer wird es, wenn der 23-jährige Brasilianer seiner Berufung folgt. Auf dem Fußballplatz wirbelt Fernando, so die Kurzform, wie ein wild gewordener Sambatänzer durch den gegnerischen Strafraum. Beim 2:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Austria Klagenfurt gab der Stürmer ganze acht Torschüsse ab. Seine Bilanz nach den ersten fünf Meisterschaftsrunden ist sehens- bzw. lesenswert: drei Tore, zwei Assists. Oder anders gesagt: Fernando ...