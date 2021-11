Schock für Red Bull Salzburg: Wöber fällt lange aus

Am trainingsfreien Montag gab es für Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ganz schlechte Nachrichten. Der Abwehrchef der Bullen, Maximilian Wöber, fällt für den Rest der Herbstsaison aus. Der 23-Jährige hat sich am vergangenen Samstag beim Aufwärmen vor dem Spiel in Klagenfurt einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Vor allem im Hinblick auf die Partie gegen Sevilla ist die Verletzung besonders bitter.

