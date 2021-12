Serienmeister Red Bull Salzburg gehen die Spieler aus

Kein anderer österreichischer Bundesliga-Club verfügt über einen so breiten Kader wie Red Bull Salzburg. Das war und ist - neben der hohen Qualität der Einzelspieler - der größte Trumpf der Bullen im Titelkampf. Salzburg kann die Dreifachbelastung mit Meisterschaft, Pokal und Europacup damit ebenso wie Verletzungen besser verkraften als jeder andere Bundesligist. Doch in dieser Saison ist die Ausfallsliste außergewöhnlich lang. So lang, dass auch dem Serienmeister langsam die Spieler ausgehen. Wenige Tage vor dem Entscheidungsmatch in der Champions League ...