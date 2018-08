Mit dem deutschen Topclub Leverkusen hat Salzburgs Abwehrchef André Ramalho schon die Luft in der Champions League geschnuppert. Heute will der Innenverteidiger gegen Roter Stern Belgrad mit den Bullen die Chance nutzen, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Und der Brasilianer geht mit viel Vorfreude an die Aufgabe heran. "Solche Spiele wünscht sich jeder Profi", erklärte Ramalho. Dass es im Hinspiel nur ein 0:0 gab, verunsichert Ramalho auch nicht sonderlich. Warum auch, ein Remis auswärts ist eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer ausverkaufen Bullen-Arena. "Wir müssen versuchen, die Qualitäten von Roter Stern zu neutralisieren", sagte der Brasilianer. Schlaflose Nächte hat ihm das Duell bisher nicht bereitet. "Klar wissen wir alle, dass es ein wichtiges Spiel ist, das sind ganz spezielle Spiele. Deswegen ist Fußball so besonders."

Die Ausgangslage sei für die Bullen nach dem Remis in Belgrad auch nicht neu. "Wir hatten schon in der vergangenen Saison in der Europa League einige Spiele, wo wir im eigenen Stadion Tore zum Aufsteig benötigt haben und gewinnen mussten", erklärte Ramalho. Und Torhüter Cican Stankovic ergänzte: "Wir müssen auch heute wieder geduldig bleiben und im Abschluss konkret und konzentriert bleiben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Roter Stern enormen Druck hat."