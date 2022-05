Sommerpause? Nicht für 13 Meisterkicker von Red Bull Salzburg

48 Pflichtspiele haben die Fußballprofis von Red Bull Salzburg in dieser Saison absolviert - 32 in der Bundesliga, zehn in der Champions League inklusive Play-off und sechs im ÖFB-Cup. Ein Urlaub wäre da wohlverdient, doch noch ist das Fußballjahr nicht vorbei. Zumindest für 13 Meisterkicker verlängert sich die Saison um drei weitere Wochen. Sie sind mit ihren jeweiligen Nationalteams quer über den Erdball verstreut. Hier ein Überblick:

Salzburgs Abwehrchef Maximilian Wöber und Saisonaufsteiger Nicolas Seiwald wurden in Ralf Rangnicks ersten ÖFB-Teamkader einberufen und treffen in der Nations League auf Kroatien (3. Juni), Dänemark (6. und 13. Juni) sowie Weltmeister Frankreich (10. Juni). Brenden Aaronson weilt bei der US-Nationalmannschaft, spielt gegen Marokko, Uruguay, Grenada und El Salvador. Man darf davon ausgehen, dass der Mittelfeldspieler danach direkt nach England weiterreist. Sein Transfer zu Leeds United und Trainer Jesse Marsch steht unmittelbar vor dem Abschluss - die SN berichteten bereits ausführlich.

Mohamed Camara und der wieder vollständig fitte Sékou Koïta sind mit Mali bei den Afrika-Cup-Qualifikationsspielen gegen Kongo, Südsudan sowie in einem Testmatch gegen Ecuador im Einsatz. Rasmus Kristensen steht im dänischen Aufgebot und trifft u. a. auch zwei Mal auf Österreich. Kein Duell mit der ÖFB-Auswahl gibt es indes für Luka Sučić, der vorerst ins kroatische U21-Team für die EM-Qualifikation berufen wurde, ehe er für die Nations-League-Spiele gegen Dänemark und Frankreich ins kroatische A-Team aufrückt. In die Schweizer "Nati" wurde Noah Okafor berufen. Für den Angreifer geht es gegen Tschechien, Portugal und Spanien. Sturmkollege Benjamin Šeško spielt mit Slowenien in der Nations League gegen Schweden, Serbien und Norwegen.

Und dann stellt Red Bull Salzburg auch noch etliche U21-Teamspieler: Wie Junior Adamu, der mit dem ÖFB-Nachwuchs im letzten und alles entscheidenden EM-Qualifikationsmatch gegen Finnland (3. Juni in Ried) unbedingt einen Sieg braucht, um die Chance auf die Endrunde in Rumänien und Georgien zu wahren. Torhüter Nico Mantl steht im Kader der deutschen U21-Auswahl, Maurits Kjærgaard in jenem von Dänemark und Ignace Van der Brempt in jenem von Belgien.

Nach den Länderspielen wird es für Salzburgs Teamkicker Sonderurlaub geben, denn schon am 15. Juni erfolgt beim Meister der Trainingsstart für die Saison 2022/23.