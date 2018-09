Strafenkatalog: Leipzig zieht die Zügel an

Die Saison ist für RB Leipzig bisher recht holprig verlaufen. Mit Ach und Krach qualifizierten sich die Sachsen unter der Regie von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick für die Europa-League-Gruppenphase, in der deutschen Bundesliga steht man nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg da. Vor dem Red-Bull-Duell mit Salzburg zum Auftakt der Europa League am kommenden Donnerstag hat Rangnick nun die Zügel angezogen. Um mehr Disziplin in die Mannschaft zu bekommen, hat der 60-jährige Fußball-Professor eine Art Glücksrad in der Kabine von RB Leipzig installiert.