Sturm Graz kennt den Red-Bull-Code

Das Fußballjahr 2023 startet für Red Bull Salzburg gleich mit einem echten Härtetest. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups gastiert am Freitag (20.45 Uhr) Sturm Graz in der Bullen-Arena. Die Steirer wurden zu einer Art "Angstgegner", so gab es für das Team von Trainer Matthias Jaissle in der laufenden Bundesliga-Saison noch keinen vollen Erfolg gegen den Vizemeister (1:2 auswärts, 0:0 daheim). Auch die bislang letzte Niederlage im ÖFB-Cup kassierte Seriensieger Salzburg gegen Sturm. Das Finale 2018 ging mit 0:1 nach Verlängerung verloren. ...