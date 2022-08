Titelverteidiger Red Bull Salzburg verliert im Cup das Heimrecht

Red Bull Salzburg ist nach einem freien Tag am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Einer Übungseinheit auf dem Rasen folgte am Nachmittag ein Zirkeltraining in der Kraftkammer. Das nächste Punktspiel folgt am kommenden Samstag (19.30 Uhr) beim TSV Hartberg. Und auch in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegen Union Gurten muss Titelverteidiger Salzburg auswärts antreten. Der Österreichische Fußball-Bund hat dem Antrag auf Heimrecht zugestimmt, das Duell mit dem Club aus der Regionalliga Mitte findet damit im Gurtener Ausweichstadion, der Josko-Arena ...