Torhüter Köhn steht bei Red Bull Salzburg nicht zur Debatte

Ein "Eigentor" beim 1:2 gegen Sturm Graz und nun ein fragwürdiger Ausflug, bei dem er weit vor seinem Tor unter einem hoch aufspringenden Ball durchsegelte, was Hartberg allerdings nicht zu nutzen vermochte: Philipp Köhn macht aktuell nicht die sicherste Figur zwischen den Pfosten. Dennoch genießt der Torhüter von Red Bull Salzburg das volle Vertrauen der Clubchefs. Nach dem 2:0-Sieg in Hartberg stellte sich in Abwesenheit des erkrankten Trainers Matthias Jaissle Sportdirektor Christoph Freund hinter den plötzlich fehleranfälligen Bullen-Keeper. "Philipp hat ...