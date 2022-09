Ulmer hätte sich ein Glas Rotwein verdient

Bullenstall SN

Seit Andreas Ulmer wieder in die Startelf von Red Bull Salzburg zurückgekehrt ist, läuft es bei der Truppe von Trainer Matthias Jaissle rund. Mit Linksverteidiger Ulmer können die Bullen viel Druck in der Offensive erzeugen und auch defensiv lässt der Routinier fast nichts anbrennen. Auch mit 36 Jahren spielt Ulmer noch immer so, dass er auch weiter ein Thema für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sein muss. Wenn es in Österreich aktuell keinen besseren Linksverteidiger als Ulmer gibt, dann muss der Bulle ...