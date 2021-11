Und wieder war Peter Pacult der Spielverderber

Ausgerechnet gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt hat Fußballmeister Red Bull Salzburg die erste Bundesliga-Niederlage in der laufenden Saison kassiert. Und ausgerechnet Peter Pacult hat sich dabei wieder einmal als Spielverderber für die Bullen erwiesen. Unvergessen ist das 0:7 an diesem denkwürdigen Ostersonntag 2008, als Salzburg im eigenen Stadion von Rapid mit Pacult auf der Trainerbank düpiert wurde. Am Samstag feierte der jetzige Austria-Klagenfurt-Coach den insgesamt fünften Sieg gegen Red Bull Salzburg. Als früherer Trainer von RB Leipzig - damals noch in ...